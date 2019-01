24-jarige komt om het leven bij zwaar arbeidsongeval op baggerschip in haven van Zeebrugge Mathias Mariën

29 januari 2019

16u17 0 Brugge Een 24-jarige Nederlander is maandagavond om het leven gekomen bij een zwaar arbeidsongeval aan boord van het baggerschip Simon Stevin die lag aangemeerd in de haven van Zeebrugge.

“Tijdens het verplaatsen van zware metalen buizen van 12 meter lang liep het grondig fout. De Nederlandse matroos, die de afstandsbediening van de kraan bediende, stapte achteruit terwijl hij zich op dat moment in een niet afgeschermde zone bevond”, zegt arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere. “Het slachtoffer kwam hierdoor op een 12 meter lager gelegen dek terecht. In de loop van de avond is de man aan zijn verwondingen overleden.” Het arbeidsauditoraat Gent, afdeling West-Vlaanderen startte een opsporingsonderzoek naar de oorzaken van het ongeval. Uit de eerste bevindingen blijkt dat het slachtoffer zich in een niet toegelaten zone bevond. Of dit te wijten is aan een verstrooidheid, dan wel of er een gebrek aan veiligheid is aan boord van het schip, zal verder onderzocht worden. Het verder onderzoek wordt gevoerd door de sociale inspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk.