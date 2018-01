23 vrachtwagens bij North Sea Express vrijgegeven na betaling borgsom 02u42 0

In het onderzoek naar sociale dumping bij transportbedrijf North Sea Express in Zeebrugge zijn 23 in beslag genomen vrachtwagens intussen vrijgegeven nadat het bedrijf een forse dwangsom betaalde. "Gekoppeld aan de voorwaarde dat er in Zeebrugge geen Slovaakse vrachtwagens meer zouden gestationeerd worden en er bijgevolg ook geen chauffeurs meer mogen slapen", stelt arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere. Hoeveel de borgsom bedraagt, wil hij niet kwijt. In het verleden liepen de dwangsommen op tot enkele tienduizenden euro's per vrachtwagen. Het totale bedrag in deze zaak zal dus snel meer dan een miljoen euro bedragen. Eind november werden op de terreinen van North Sea Express in totaal 112 vrachtwagens aan de ketting gelegd. Het gerecht onderzoekt of het bedrijf met haar Slovaakse zusteronderneming een constructie opzette om de sociale wetgeving in België te omzeilen. "Vanzelfsprekend zal de komende tijd geregeld gecontroleerd worden of het bedrijf zich aan de afgesproken voorwaarden houdt", stelt De Ketelaere. (SDVO)