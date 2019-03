23 Vietnamezen bevrijd uit container op schip: twee er slecht aan toe Bart Boterman

21 maart 2019

22u55 0 Brugge In de haven van Zeebrugge zijn woensdag in de vooravond 23 Vietnamezen bevrijd uit een vrachtcontainer op een schip. Volgens de federale politie hadden de vluchtelingen zelf de politie gebeld omdat er twee verstekelingen stervende waren.

Het telefoontje kwam woensdag rond 17 uur uit een container die al gestapeld was op het schip, in de tweede laag van containers. De politie had enige moeite om de vluchtelingen te lokaliseren tussen honderden andere containers. De container werd opengebroken en de 23 transmigranten, die onderweg waren naar het Verenigd Koninkrijk, bevrijd. Twee onder hen waren er volgens de federale politie slecht aan toe, maar er is geen levensgevaar. Ze werden naar het ziekenhuis overgebracht en zijn inmiddels aan de beterhand. De andere 21 werden ter beschikking gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken.