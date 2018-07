23 transmigranten opgepakt bij actie 19 juli 2018

02u23 0

Bij de grote controleactie in Zeebrugge zijn dinsdagavond 23 transmigranten opgepakt. "Dat brengt het totaal van deze week op 50", zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter. Bij de actie werd het duinengebied en de omgeving van de haven doorzocht door een tiental politiemensen en enkele honden.





Meer blauw

De transmigranten werden overgebracht naar het commissariaat. De Dienst Vreemdelingenzaken handelt de zaak verder af. Ondertussen is ook het verplaatste politiehuis op de Zeedijk operatief. Overdag wordt dat het nieuwe meldpunt voor toeristen. Daarnaast zijn ook de extra patrouilles van kracht en is tot eind deze zomer meer blauw te zien op straat in Zeebrugge. (MMB)