220 zonnepanelen op dak Infrabel 05 juli 2018

Infrabel, de beheerder van de Belgische spoorinfrastructuur, heeft zo'n 220 zonnepanelen op het dak van zijn onderhoudscentrum aan het station van Brugge geplaatst. Tegelijk kwamen er ook 10 laadpunten voor elektrische of hybride dienstvoertuigen. Het onderhoudscentrum in Brugge draait daarmee als eerste in Vlaanderen voor een kwart op groene energie. De infrastructuurbeheerder investeerde 95.000 euro. Infrabel bekijkt of gelijkaardige projecten mogelijk zijn in Vlaanderen. (BHT)