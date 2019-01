22 transmigranten riskeren 6 maanden cel voor het binnendringen van de haven in Zeebrugge: opvallend veel Eritreeërs werden eind vorig jaar opgepakt Siebe De Voogt

11 januari 2019

12u24 0 Brugge Tweeëntwintig transmigranten moesten zich vrijdagmorgen voor de rechtbank verantwoorden voor het binnendringen van de haven in Zeebrugge. Liefst veertien onder hen bleken eind vorig jaar afkomstig te zijn uit Eritrea.

De haven van Zeebrugge blijft voor de transmigranten een aantrekkingspool om naar Groot-Brittannië te geraken. Ze proberen er in vrachtwagens te geraken of zich op andere manieren te verschansen in een ferry. Vrijdagmorgen stonden in de Brugse rechtbank opnieuw tweeëntwintig havenindringers terecht. Allen werden ze in november of december vorig jaar opgepakt in het havengebied, een praktijk die door een nieuwe wet sinds juni 2016 strafbaar is geworden. Opvallend: onder de tweeëntwintig beklaagden die vrijdagmorgen terecht stonden, zaten liefst veertien Eritreeërs. Het is een fenomeen dat het Brugse parket al enkele maanden waarneemt. In het voorbije najaar bleek ongeveer 25 procent van de opgepakte transmigranten afkomstig uit het Afrikaanse land. Er hangt de transmigranten standaard 6 maanden cel en 800 euro boven het hoofd, tenzij ze al meermaals betrapt werden. Eén Eritreeër bleek zo op 3 oktober al te zijn veroordeeld, maar werd op 17 november opnieuw opgepakt in de haven. Hij riskeert nu 1 jaar cel. Uitspraak op 8 februari.