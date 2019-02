21-jarige is 15 dagen rijbewijs kwijt na zware crash tegen boom: “Vier vrienden zijn buiten levensgevaar” Mathias Mariën

18 februari 2019

15u44 3 Brugge De 21-jarige bestuurder die zondagavond een zwaar verkeersongeval veroorzaakte langs de Moerkerksesteenweg in Brugge is voor 15 dagen zijn rijbewijs kwijt. Dat bevestigt het parket van Brugge. Alle vier inzittenden zijn ondertussen buiten levensgevaar.

Het ongeval gebeurde zondag omstreeks 17.30 uur. Een groepje vrienden reed met een Mercedes CLA in de richting van Brugge toen de 21-jarige bestuurder plots de controle over het stuur verloor. Volgens getuigen reed de wagen op dat moment aan een zeer hoge snelheid. De vrienden raakten van de weg en kwamen pas tot stilstand tegen een boom die door de enorme klap ontworteld werd. De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse en brachten de vier inzittenden over naar het ziekenhuis. Twee van hen, waaronder de chauffeur, waren er erg aan toe.

Rijbewijs kwijt

Ondertussen zijn alle vier de inzittenden, 20 en 21 jaar oud, buiten levensgevaar. Dat bevestigt de mama van de chauffeur. “Iedereen zal erdoor komen. Het belangrijkste is dat de jongens nu snel en spoedig herstellen”, zegt de vrouw, die zich op het herstel van haar zoon wil focussen en voor het overige weinig commentaar kwijt wil. De twintiger werd geopereerd aan zijn heup en wacht wellicht nog een lange revalidatie. Wat de mogelijke gevolgen zijn voor zijn sportieve carrière, de man speelt voetbal op provinciaal niveau, is nog niet duidelijk. Het parket van Brugge besloot door de omstandigheden van het ongeval zijn rijbewijs voor 15 dagen in te trekken. Binnen enkele maanden krijgt de zaak waarschijnlijk nog een staartje in de politierechtbank.