20.000 man op Brugs Bierfestival:

“Wij doen niét mee aan Tournée Minérale” Opvallend veel jongeren - zaterdag pak drukker dan zondag Bart Huysentruyt

03 februari 2019

16u46 0 Brugge Het Brugs Bierfestival heeft de kaap van 20.000 bezoekers gerond. Vooral op zaterdag nam de publieke belangstelling nog toe, de cijfers voor zondag waren gelijkaardig aan vorig jaar. Opvallend veel twintigers kwamen in groep langs. “Wij doen niét mee aan Tournée Minérale", klonk het vastberaden.

Februari staat bekend als de maand zonder alcohol, de zogenaamde ‘Tournée Minérale’. Maar op de Markt, de Burg en in de Stadshallen in Brugge vielen net de bieren in de smaak tijdens het twaalfde Bierfestival. Al was er wel veel interesse voor de laagalcoholische bieren, die dit jaar in de kijker stonden. Of dat thema ervoor zorgde dat er opvallend veel jongeren kwamen proeven, is niet helemaal zeker. “We komen al een paar jaar in groep naar dit festival”, zegt Laurens Segers, die zes vrienden meenam en het festivalboekje stevig bestudeerde. “We geven wat punten aan verschillende bieren”, zegt hij. “Dan weten we wat we dit jaar nog eens onder elkaar kunnen proeven. Het Bierfestival is meer dan bieren beoordelen alleen. We zijn hier vooral voor de gezelligheid en de babbel bij een drankje. Je hoort hier nauwelijks Nederlands, laat staan Brugs. Er heerst een internationale sfeer.”

42 nationaliteiten

Ook veel volk aan de standen van de spontane gistingsbieren en de trappisten. “We zijn het enige festival in België waar je die spontane gistingsbieren kan proeven en kopen. Kenners kiezen dan ook voor een vast plekje bij deze standen", zegt Marc Vandepitte, voorzitter van de organiserende Brugse Autonome Bierproevers (BAB). Ze verkochten op zaterdag 11.000 glazen, op zondag waren dat er 3.000. “Een groot verschil en dat maakt ook duidelijk hoe druk het uiteindelijk werd op zaterdag. Uiteindelijk zullen we de kaap van de 20.000 bezoekers gerond hebben. Dat is voor het eerst. We groeien nog elk jaar met zo'n tien procent.” Tegelijk ziet Vandepitte ook aanzienlijke verschillen in publiek op zaterdag en op zondag: “Op zaterdag lijkt dit een toeristische bezienswaardigheid met 42 verschillende nationaliteiten die hier bier komen proeven en kopen. Op zondag nemen de Bruggelingen en Vlamingen het over. Dan komen hier families en vriendengroepen. Het is een stuk rustiger op zondag en dat weten de streekgenoten. Laat het een tip zijn voor de komende edities: op zondag raak je hier heel makkelijk aan een drankje (lacht).”

Naar 't Zand?

De drukte op zaterdag symboliseert zich altijd bij de start van het festival. Nog voor de deuren opengaan, staan de bezoekers in een lange rij tot middenin de Steenstraat te wachten. Vier kassa’s werken die wachtrij in een halfuur tijd meteen weg. Of het Bierfestival volgend jaar op de Markt blijft, is nog niet zeker. Het stadsbestuur zou het evenement liever op ‘t Zand zien, maar onderhandelingen daarover moeten nog opgestart worden.