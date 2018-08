2 miljoen kusttramreizigers in juli 02 augustus 2018

Het was een drukke maand voor de kusttram. Niet minder dan 2 miljoen reizigers spoorden in juli tussen De Panne en Knokke. Ramingen wijzen op een stijging van het aantal reizigers met 4 procent ten opzichte van juli 2017. Topdag was 28 juli met, volgens ramingen, bijna 80.000 reizigers. Toeristische vervoerbewijzen gingen vlotjes over de toonbank. Afgelopen maand werden bijna 370.000 dag- en meerdagenpassen ontwaard. Dat is een stijging van 30 procent ten opzichte van juli 2017. Er werden in totaal 13 trams vanuit Antwerpen en Gent naar de kust gehaald voor de zomer. (LBB)