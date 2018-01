19-jarige zit uur gekneld na zware klap tegen truck 26 januari 2018

Een 19-jarige Bruggeling is gisterochtend zwaargewond geraakt langs de Blankenbergsesteenweg in Wenduine.

Het ongeval gebeurde even na 10 uur. De 19-jarige reed met zijn bestelwagen van aardappelgroothandel Legrand richting Blankenberge, toen hij plots een vrachtwagen zag die linksaf wou slaan. De Bruggeling merkte de truck te laat op en reed er achteraan op in. De klap was enorm. De bestelwagen slingerde over het wegdek, kruiste een dubbel fietspad en kwam pas in de berm tot stilstand. Meteen was duidelijk dat de situatie ernstig was. De brandweerkorpsen van Blankenberge en De Haan hadden ruim een uur nodig om het slachtoffer uit het verhakkelde voertuig te bevrijden. Hij werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.





De vrachtwagenchauffeur kwam er met lichte verwondingen van af. "De exacte omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht", zegt de politie. (MMB)