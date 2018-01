19-jarige zesde keer in jaar voor rechter, nu voor ripdeal 19 januari 2018

Bruggeling Arthur B. (19) blijft de rechtszaken tegen hem opstapelen. Gistermorgen stond hij al voor de zesde keer in een jaar tijd terecht, ditmaal voor een ripdeal en verboden wapens die bij hem thuis waren aangetroffen.





Eind december werd er nog meerdere jaren cel gevraagd in een groot drugsdossier tegen B. en twee kompanen. In het kader van dat onderzoek werd een huiszoeking uitgevoerd, waarbij twee bussen traangas, replica-machinegeweren, een revolver en pistool werden gevonden. Met dat laatste wapen bedreigde B. vorig jaar een andere dealer. Hij lokte de man met een opgezette drugsdeal naar de Ezelstraat, omdat hij hem verlinkt had. B. wilde hem in elkaar slaan, maar de dealer kon ontkomen door weg te vluchten in een nachtwinkel. Bij de huiszoeking vond de politie bovendien een gsm met een filmpje op waarin B. een jongeman toetakelde met een buigveer. De procureur vorderde gistermorgen andermaal een effectieve celstraf. "Het is voorlopig ons laatste dossier tegen je en ik hoop dat het daarbij blijft." B. zelf zit momenteel in de gevangenis. "Ik wil zo snel mogelijk vrij komen om er te zijn voor mijn zieke moeder", sprak hij. Uitspraak op 15 februari. (SDVO)