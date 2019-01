19-jarige vrouw rijdt van A11 en belandt meters dieper in gracht Mathias Mariën

18 januari 2019

17u51 0 Brugge Een 19-jarige vrouw beleefde vrijdagochtend de schrik van haar leven toen ze met haar kleine personenwagen van de A11 reed in Brugge.

De vrouw verklaarde aan de politie dat ze op weg was van Dudzele richting Brugge. Wat er precies fout liep, blijft onduidelijk. “De bestuurster was na het ongeval versuft en kon niet meteen verklaren waardoor ze de controle over haar stuur verloor", klinkt het bij de politie. Door het ongeval belandde de 19-jarige enkele meters dieper in een gracht naast de snelweg. Haar wagen was volledig verhakkeld, maar als bij wonder raakte de vrouw slechts lichtgewond. De politie kwam ter plaatse en deed de nodige vaststellingen. De wagen moest getakeld worden. Er raakten geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval.