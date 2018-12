19-jarige ‘met groot hart’ deelt tweemaal klappen uit JHM

04 december 2018

14u45 0

Een 19-jarige jongeman uit Brugge riskeert een werkstraf van 80 uren omdat hij tweemaal betrokken was bij vechtpartijen in de uitgaansbuurt. “Zowel op 9 maart als op 2 juli 2017 is hij op camerabeelden te zien bij de vechtpartijen”, sprak de procureur. “Bij het eerste gevecht is te zien hoe hij vanaf de zijlijn de gemoederen duidelijk staat op te hitsen wanneer minderjarigen in een gevecht zitten. Vervolgens neemt hij er ook zelf aan deel. Hij trapte een van de jongeren daarbij op de grond. Op 2 juli werd hij alweer herkend op de camerabeelden, door de opvallende dreadlocks die hij toen droeg. Die man schept er een plezier in om te vechten.” Met enkele opvallende uitspraken counterde de advocaat van M.C. dat. “Hij studeerde drie jaar voor zorgkundige, maar werkt nu in een fabriek. Die man is geen vechter, integendeel. Hij heeft een zeer groot hart, is behulpzaam en gevoelig.” Dat deed de wenkbrauwen van de rechter danig fronsen. Vonnis op 8 januari.