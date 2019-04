19 bijzitters veroordeeld tot geldboete, omdat ze niet opdaagden bij gemeenteraadsverkiezingen Siebe De Voogt

04 april 2019

14u41 0 Brugge Negentien mensen die op 14 oktober vorig jaar niet kwamen opdagen voor hun rol als bijzitter bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben in de Brugse rechtbank geldboetes tussen 400 en 800 euro gekregen.

Het Brugse parket ontving na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober vorig jaar iets meer dan honderd dossiers van burgers die hadden verzaakt aan hun rol als voor- of bijzitter. Na verhoor door de politie werd hen een minnelijke schikking van 250 euro aangeboden. Als die niet werd betaald, werden de betrokkenen door het parket voor de rechter gebracht. Vorige maand verschenen voor de Brugse strafrechter tijdens een speciale themazitting 19 beklaagden die hun burgerplicht bij de verkiezingen niet hadden vervuld. Vijfenzeventig procent van de niet opgedaagde bijzitters betaalde wel hun minnelijke schikking. Met de themazitting wilde het parket het publiek bewust maken van hun burgerplicht.

Geldboetes

De negentien beklaagden uit Blankenberge, Knokke, Aartrijke en Brugge kregen donderdagmorgen, afhankelijk van hun excuus en strafverleden, geldboetes tussen 400 en 800 euro opgelegd. Velen onder hen hadden met allerhande excuses geprobeerd hun straf te ontlopen. Zo gaf een vrouw uit Knokke aan dat ze ziek was op de dag van de verkiezingen. Toen ze nadien werd opgeroepen voor verhoor bij de politie, bedacht ze dat ze een doktersbriefje nodig had. De dame trok naar haar huisdokter en die schreef een attest uit voor die bewuste dag: 14 januari. Het briefje verklaarde dus absoluut niet haar afwezigheid in het telbureau. De rechter gaf de vrouw donderdagmorgen 600 euro boete.

Oproep bij- en voorzitters

Op 26 mei moeten we allemaal opnieuw onze stem gaan uitbrengen voor de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen. Het Brugse parket zal afwezige bijzitters opnieuw op dezelfde manier vervolgen. Om aan voldoende hoofd- en bijzitters te geraken, deed de voorzitter van de West-Vlaamse rechtbank eerder al een oproep. Ze vraagt mensen die graag een dergelijke rol willen opnemen, zich vrijwillig aan te bieden bij hun gemeente. Vrijwilligers moeten 18 jaar of ouder zijn, mogen niet voor 26 mei verhuizen en moeten stemgerechtigd zijn. Bij de gemeenteraadsverkiezingen werd van die vrijwilligers geen gebruik maakt. Dat is immers bij wet verboden, omdat gevreesd werd dat de bureaus anders te gekleurd zouden raken.