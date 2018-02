18de keer voor de rechter, 'maar ik heb niks gedaan' 22 februari 2018

Een 35-jarige Bruggeling stond gisterenochtend voor de 18de keer in zijn relatief jonge leven voor de politierechter. Deze keer moest S.D. zich verantwoorden omdat hij volgens het Openbaar Ministerie op 13 mei vorig jaar om 4 uur 's nachts aan hoge snelheid tegen een geparkeerd voertuig reed en vluchtmisdrijf pleegde. Een getuige bevestigde dat verhaal tegen de politie. Het is ook zo dat de dertiger in het vizier van de politie kwam. Hij kwam zich gisterenochtend persoonlijk verantwoorden voor de rechter. "Ik heb het niet gedaan", stelde hij. "Of ik gedronken had en daarom vluchtte? Neen, ik was me echt niet bewust van een aanrijding."





De politierechter hechtte weinig geloof aan het verhaal. "In de fleur van je leven is het moeilijk aannemelijk dat je een aanrijding met een ander voertuig niet voelt. Ik stel voor dat we de getuige oproepen om het verhaal uit de doeken te doen", aldus de rechter. Op 25 april wordt de zaak verder gezet en weet de man of hij voor de 18de keer wordt veroordeeld. (MMB)