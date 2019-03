18 maanden achter tralies voor diefstal van oplegger van vrachtwagen in Zeebrugse haven BBO

04 maart 2019

15u56 2 Brugge Een Litouwer (50) is door de Brugse correctionele rechter tot 18 maanden cel veroordeeld voor de diefstal van een oplegger van een vrachtwagen in de haven van Zeebrugge. Op de oplegger stond een container met daarin spullen van Lidl, bestemd voor de Verenigde Staten.

De diefstal vond plaats op 29 januari 2018. Een vrachtwagen van Scania reed weg met een oplegger bij havenbedrijf ECS European Containers in de Karveelstraat in Zeebrugge. Een camera legde alles vast. Nadien werd de oplegger, echter volledig leeg, teruggevonden op een bedrijventerrein in Roeselare. Op basis van politionele informatie uit Zweden bleek dat Nerijus V. uit Litouwen een tijdje voordien nog achter het stuur zat van de Scania in kwestie. De man werd opgespoord en verklaarde dat hij via de radiofrequentie in zijn vrachtwagen de opdracht had gekregen om de oplegger mee te nemen en naar Roeselare te brengen. Daarvoor zou hij 500 euro hebben gekregen.

Tijdens het proces ontkende de man de diefstal, maar gaf hij wel toe dat hij met de gestolen oplegger rondreed. Wie hem de opdracht gaf, kon hij echter niet meedelen. De man werd in andere Europese landen al veroordeeld voor diefstal en eerlijkheidsmisdrijven. Daarom geloofde de geen fluit van het verhaal. De Litouwer werd veroordeeld tot 18 maanden cel veroordeeld. Wat er met de inhoud van de oplegger gebeurde, is nog steeds onduidelijk.