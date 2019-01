18-jarige overvallen en slachtoffer van homejacking: “Een van die vier, mijn vriend, zat de avond voordien nog bij me thuis” Jelle Houwen

24 januari 2019

14u55 0 Brugge M., een 18-jarige Brugse jongen, is eerst in het Magdalenapark overvallen en wat later bij hem thuis langs de Gistelse Steenweg nog eens in elkaar geslagen. Ook zijn ouders deelden in de klappen. Een van de daders, Brugse jongeren van 19 en 20 jaar, was nota bene een vriend van M. “Hij zat zelfs de avond voordien in ons huis, de rotten (sic)”, zei M. in de rechtbank. De vier tieners riskeren elk een zware werkstraf.

Wat er die woensdagavond 4 oktober 2017 precies is gebeurd, is nog steeds niet 100 procent duidelijk, omdat zowel de beklaagden als de overvallen zoon niet meteen eerlijk waren tegenover de politie. Zo verzweeg M. eerst dat hij kort vóór de homejacking al was overvallen in het Magdalenapark. T.R., I.K., M.C. en J.V. en een vijfde tiener, die nog minderjarig was, hadden M. met een smoesje naar het park gelokt. Dat was een idee van J.V., een vriend van M. V. vertelde tegen zijn kompanen dat M. altijd heel wat geld in zijn rugzak had steken, opbrengst van drugs die M. zou dealen. In het park deelden ze M. heel wat klappen uit en maakten ze naar eigen zeggen 5.000 euro buit. Maar omdat ze gehoord hadden dat M. zelfs over 15.000 euro beschikte, verplichtten ze hem in een wagen te stappen en naar huis te rijden. Drie bendeleden drongen het huis binnen, werkten de moeder tegen de grond en gaven ook M. opnieuw slagen. Ook de papa kwam tussenbeide en kreeg klappen. Daarna dropen de jongeren af.

Enorm trauma

Advocaat Jelle Dejaegher stond het gezin bij. “Ik moet u niet vertellen dat dit heel ernstige feiten zijn die een enorm trauma hebben veroorzaakt bij het gezin”, sprak hij tot de rechter. “Ook het jongste broertje zag bovenaan de trap alles gebeuren. Die jongeren waren ook vermomd met helmen en bivakmutsen, wat de schrik nog groter maakte. M. voelt zich erg schuldig dat hij die jongeren onder dwang moest meenemen naar huis. En vader voelt zich enorm schuldig dat hij zijn gezin niet meer kon verdedigen. Wij willen ook benadrukken dat het geld dat ze van M. stalen, absoluut niet afkomstig was van drugs, maar wel van de verkoop van bromfietsen. Hij durfde dat thuis niet zeggen en had daarom het geld in zijn rugzak. Zijn vriend J.V. moet dat geweten hebben en plande daarom met de andere beklaagden het plan voor de overval. Daarbij hebben ze absoluut geen 5.000 euro buitgemaakt, maar hoogstens 1.200 euro.”

Legaal geld?

Bizar, want de daders stellen dus dat ze een pak méér hebben gestolen dan het slachtoffer zelf beweert. “En dus heb ik ook mijn twijfels bij de herkomst van het geld”, sprak de procureur. “Ik laat het nu in het midden of het legaal was of niet. Wat wel vaststaat, is het zware geweld dat de jongeren hebben gebruikt. De vraag is hoe we dit moeten bestraffen. 2 tot 2,5 jaar cel lijkt wel op zijn plaats, maar ik denk dat een zware werkstraf met een vervangende zware celstraf beter is om hen hierover te doen nadenken.”

Zoon maakt zich kwaad

De vier beklaagden namen ook kort zelf het woord. “We lieten ons in groep meeslepen om de feiten te plegen. Maar er had nooit zoveel geweld mogen plaatsvinden. We willen alles terugbetalen. De 5.000 euro die we stalen in het Magdalenapark, hebben we onder elkaar verdeeld”, klonk het.

Zoon M. kon intussen zijn kalmte niet bewaren tijdens de zitting. “Waarom ik de eerste overval verzwegen heb? Uit schaamte natuurlijk, hoeveel keer moet ik dat nog zeggen?”, sprak hij. “En zeker voor J.V. Het was mijn vriend die me overviel, en de dag voordien zat hij nog in mijn huis bij mijn ouders, de ‘rotten’.”

De ouders van M. zeiden dat ze nog altijd bedreigingen horen komen uit de richting van de beklaagden, en nog steeds schrik hebben. “De feiten zijn weerzinwekkend en wat jullie die ouders aandeden is echt verschrikkelijk” , vond de rechter alvast. Er is vonnis op 7 maart.