18-jarige havenindringer aangehouden 26 maart 2018

Een jongeman van Algerijnse origine is aangehouden in de haven van Zeebrugge. De 18-jarige K.W. zou samen met enkele anderen in de haven binnengedrongen zijn, met de bedoeling in het Verenigd Koninkrijk te geraken.





De jongeman werd vrijdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die hem heeft aangehouden. Het is allesbehalve de eerste keer dat een havenindringer wordt opgemerkt. Op 1 maart slaagde een 24-jarige Algerijn er zelfs in om in de haven van Zeebrugge aan de boord te raken van de P&O-ferry Pride of Bruges.





In het Britse Hull werd hij opgemerkt en daarna teruggestuurd naar België, waar hij werd gearresteerd. (MMB)