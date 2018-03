17 mini-ondernemingen verkopen koopwaar op Simon Stevinplein 06 maart 2018

Op de dag van de mini-ondernemingen hebben 17 tijdelijke bedrijfjes van jongeren hun koopwaar verkocht. Dat gebeurde op het Simon Stevinplein in Brugge. Voor de meeste van de studenten was het de eerste keer dat ze op een markt stonden. Ze verkochten onder meer handgemaakte bloemvaasjes, nestkastjes en olielampen. De stad deelde vijf cheques van 100 euro uit aan de ondernemingen Dikke Pluim (verkoopteam), Wok this way (mooiste stand), Playbox (innovatief), Fluelo (professionele uitstraling) en Ro Nature (ambachtelijk product).





(BHT)