17-jarige fietser zwaargewond na aanrijding met taxi langs Stationslaan Mathias Mariën

28 januari 2019

16u55 0 Brugge Een 17-jarige Bruggeling ligt met zware verwondingen aan zijn hoofd in het ziekenhuis nadat hij zaterdagnacht werd opgeschept door een taxi langs de Stationslaan. Volgens de verklaringen van de chauffeur kwam de tiener plots de straat opgereden en kon hij een aanrijding niet meer vermijden.

Het ongeval gebeurde zaterdagnacht omstreeks 3.30 uur aan de achterkant van het station. De taxichauffeur reed er langs de Stationslaan richting Gistelsesteenweg, toen hij ter hoogte van de fietstunnel plots werd geconfronteerd met een fietser die de baan kwam opgereden. De chauffeur kon een aanrijding niet meer voorkomen, waarna de 17-jarige Bruggeling over de wagen vloog. De hulpdiensten snelden meteen ter plaatse en dienden het zwaargewonde slachtoffer de eerste zorgen toe. Meteen na het ongeval was hij wel nog bij bewustzijn. De tiener zou zware verwondingen hebben aan het hoofd en werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Geen deskundige

Volgens de verklaringen van de chauffeur, die zwaar onder de indruk was van de feiten, had hij de hele tijd de weg en omgeving in het oog. Hij keek ook nog richting fietstunnel, maar zag daar niemand komen. Mogelijk lag het regenweer mee aan de oorzaak dat beide partijen elkaar niet of te laat opmerkten. “Het parket werd ingelicht, maar stelde geen deskundige aan”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter. Dat wijst erop dat de omstandigheden van de aanrijding duidelijk genoeg waren. De Stationslaan was door het ongeval een tijdlang plaatselijk afgesloten in afwachting van de vaststellingen.