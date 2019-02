16.550 bezoekers voor Brugotta-voorstellingen Bart Huysentruyt

06 februari 2019

13u23 0 Brugge De Brugotta-voorstellingen van Cultuurcentrum Brugge hebben in 2018 gezorgd voor 16.550 bezoekers, een absoluut record. Brugotta staat voor Bruges Got Talent en wil creatief en artistiek talent een kans geven.

In 2018 vonden onder de vlag van Brugotta onder andere de fotowedstrijd Fotonale Brugge, de tweejaarlijkse kunstwedstrijd met tentoonstelling SANT, de tentoonstelling One Night in Bruges, het jaarlijkse festival WAcKo voor Brugs muzikaal talent, het Brugotta-tribute aan Madonna en heel wat caféconcerten plaats. Brugotta gaf in 2018 een podium aan 96 beeldende kunstenaars, 35 fotografen, 5 kunstkringen, 37 bands, 3 klassieke muzikanten, de Metronoomband (met 11 gastmuzikanten, een koor en 2 danseressen), 1 student vormgeving, 13 studenten conservatorium, 16 dichters, 1 klankkunstenaar, 2 cineasten, 1 schrijfster en 1 cartoonist. Voor 2019 staat er ook al heel wat leuks op het programma, met onder andere het eerste Brugotta-festival van 26 april tot 5 mei, een Brugotta-tribute aan Tom Waits, die dit jaar 70 jaar wordt, de DAVEREND/Unplugged-concerten in Daverlo met onder andere After All en The Yellow Machine en een derde editie van het Bar Literair-project.