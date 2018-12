155 zwemmers in zwemkledij op straat na (vals) brandalarm Mathias Mariën

21u45 0 Brugge In het zwembad Lago Brugge Olympia in Sint-Andries bij Brugge zijn donderdagavond 155 zwemmers geëvacueerd nadat het brandalarm in het gebouw was afgegaan. De toegesnelde hulpdiensten namen geen enkel risico en lieten alle zwemmers in zwemkledij naar buiten gaan. Uiteindelijk bleek het om vals alarm te gaan.

Van echte paniek was in het zwemcomplex uiteindelijk nooit sprake. De brandweer kwam wel ter plaatse en deed een grondige controle van het gebouw. Uit nazicht bleek het probleem zich in een technische ruimte te bevinden. Door een defect was het brandalarm afgegaan. Van enig gevaar was achter gezien nooit sprake. Op het moment dat het alarm in werking trad, waren wel 155 zwemmers aanwezig. Zij werden allemaal geëvacueerd en opgevangen met warmtefolie aan het Jan Breydelstadion. Na een klein halfuur mochten ze terug naar binnen om zich om te kleden. Als compensatie kregen ze een gratis ticket aangeboden voor een volgende zwembeurt. Het Olympiabad kan vrijdag normaal gezien gewoon terug openen.