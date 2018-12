150 ijsberen vieren kerst in het water Bart Huysentruyt

22 december 2018

22u29 0 Brugge In Brugge zijn zaterdag zo'n 150 zwemmers de Langerei ingedoken.

De kerstduik is een jaarlijkse traditie die al bijna 45 jaar overeind blijft. “Geen sneeuw, geen vrieskou, maar anders uiteraard wel ideale omstandigheden voor een plons", zegt Franky Moelaert van de Brugse IJsberen. Het was elf graden en zelfs de zon scheen in Brugge. “Ja, we hebben nog edities gekend dat we in ijskoud water en zelfs bij sneeuw in de reien sprongen, maar dat is nu toch al even geleden." Ook de locatie is in de loop der jaren veranderd. De kerstduik in de Langerei heeft niet dezelfde uitstraling als de duik aan de Rozenhoedkaai, waar ook veel meer toeschouwers naar keken. De kerstduik betekent voor de ijsberen meteen ook de start van de wintercompetitie in het buitenwater.