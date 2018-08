15 zakken vuil op het strand 14 augustus 2018

02u28 0 Brugge Op het strand van Zeebrugge hebben vrijwilligers zaterdag 15 grote zakken vuilnis bij elkaar geraapt. Ze kamden de duinen en het strand ter hoogte van de surfclub Icarus uit.

"Ze vonden vooral blikjes en ander klein afval op het strand", zegt schepen van Preventie Dolores David (sp.a). "Het was duidelijk een noodzakelijke actie, want mensen laten nog altijd heel veel vuilnis achter op het strand."





De actie kaderde in het project 'Fan van Brugge'. Ook de Congolese organisatie DRB Rugari hielp mee.





(BHT)