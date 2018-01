14-jarige dealt in stationsbuurt GEEN NIEUWE JONGERENBENDES, MAAR NOG NIET ALLE ZORGEN VOORBIJ MATHIAS MARIËN

24 januari 2018

02u40 2 Brugge De politie van Brugge is een onderzoek gestart naar een dealer van amper 14 jaar die aan het station drugs zou verhandelen. De tiener verkoopt marihuana aan klas- en leeftijdsgenoten. De problemen in de stationsbuurt blijven zo aanhouden. Vrijdag nog kreeg een 12-jarige jongen rake klappen met een skateboard.

Voor de goede orde: er valt ook goed nieuws te melden over de aanhoudende problematiek rond het Brugse station. De jongerenbendes - denk aan de meisjesgroep Zehbi's - zijn volledig uit elkaar gevallen. Nieuwe bendes worden voorlopig niet gevormd. Dat laatste is vooral het gevolg van de intensieve politiecontroles in en rond de stationsomgeving. De agenten gaan daarbij in burger én in uniform de straat op voor gerichte controles. De kleinste vechtpartij wordt meteen ontmanteld. Er wordt bovendien preventief gescreend op drugsbezit en mogelijke bendevorming. De jongste twee maanden werden zo al verscheidene minderjarigen opgepakt. "Die controles zullen de komende tijd gehandhaafd worden. Onze diensten blijven waakzaam", klinkt het bij de politie. Vooral het gevaar van 'copycats' - jongeren die in de slechte voetsporen van de Zehbi's of vechtende tieners willen treden - loert om de hoek.





Ongeruste ouders

Maar nog niet alle zorgen zijn van de baan in de stationsbuurt. Zo verkoopt een drugsdealer van amper 14 jaar marihuana aan klas- en leeftijdsgenoten. Die informatie kwam nu bij de politie terecht. "Wij hebben die meldingen ontvangen en onderzoeken de zaak. Omdat het om minderjarigen gaat, zullen we daarover niet verder communiceren", zegt de politiewoordvoerder. Het waren ongeruste ouders die aan de alarmbel trokken. Om hoeveel marihuana het gaat, is op dit moment onduidelijk. "Deze nieuwe feiten worden toegevoegd aan het lopende dossier. Het onderzoek naar criminaliteit door jongeren aan het station is op geen enkel moment stopgezet. Ook na de massale media-aandacht zijn onze diensten blijven verder werken", stelt de politie.





Evaluatie

Het aantal vechtpartijen rond het station is de jongste weken verminderd, al blijven er individuen rondlopen die de orde verstoren. Vrijdagmiddag nog kreeg een 12-jarige jongen fikse klappen aan het Stationsplein.





"Ik kende die andere jongen niet. Plots begon hij op mijn hoofd te slaan met een skateboard", zei het slachtoffer. Hij kon gelukkig tijdig ontkomen, maar liep wel aanzienlijke verwondingen op in het gezicht. Bij de politie bevestigen ze de feiten. Verdere commentaar wordt wederom niet gegeven, omdat het om minderjarigen gaat. "We raden wel iedereen aan steeds klacht in te dienen bij dergelijke incidenten", klinkt het. Eind deze maand zitten alle betrokken partijen - politie, stadsbestuur en scholen - een tweede keer samen voor een eerste evaluatie van de voorbije maanden.