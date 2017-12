130 hectare extra bedrijventerreinen 02u36 0

De Vlaamse regering besliste dat de provincie het reservefonds mag gebruiken om 130 hectare extra bedrijfsruimte vrij te maken. Op basis van een studie wist de provincie Vlaams minsiter Joke Schauvliege (CD&V) te overtuigen van de noodzaak aan meer ruimte voor bedrijventerreinen. Uit diezelfde studie bleek namelijk dat er de komende tien jaar minstens 130 hectare meer nodig is dan eerst voorzien. Nu kunnen voorstellen kunnen volgen om extra bedrijventerreinen binnen stedelijke gebieden in te richten. Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse (N-VA) uit Brugge licht toe. "Deze beslissing is een prachtig kerstgeschenk voor West-Vlaanderen. Onze economie trekt aan en ondernemers investeren. Vaak lopen die echter vertraging op omdat ze geen ruimte vinden om uit te breiden. Omdat het aanbod onder de behoefte lag, dreigde economische stilstand. Nu hebben we perspectief op verdere economische ontwikkeling." (TVA)