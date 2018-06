120 zesdejaars springen in de reien 13 juni 2018

02u23 0

Onze 120 zesdejaars van Sint-Leo Hemelsdaele sprongen gisteren in de reien aan de Carmersbrug. Ze doen dat elk jaar op de dag voor hun examens. "Een beetje afkoeling kunnen we dan wel gebruiken", klonk het eensgezind. Het is een goede traditie. Het vrij warme weer leende zich er perfect toe. Aan de duik ging een stevige opwarming op dansmuziek vooraf. Daarna sprongen de leerlingen in het water. Dat doen ze traditiegetrouw met veel lawaai én veel attributen. Allerlei opblaasbare dieren vlogen in het rond. Sommigen hadden zich ook verkleed. Wie hun voorbeeld wil volgen, kan dat deze zomer tijdens de weekends aan de Coupure. (BHT)