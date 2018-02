120 mensen geëvacueerd bij brand in kunstacademie PARKET VERMOEDT KWAAD OPZET EN START ONDERZOEK MATHIAS MARIËN

08 februari 2018

02u34 0 Brugge In de Kunstacademie van Brugge zijn gisteravond 120 mensen geëvacueerd nadat brand uitbrak in een berging. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en sloten de Katelijnestraat af voor alle verkeer. Eén leerling raakte bevangen door de rook en moest naar het ziekenhuis. Het zou gaan om brandstichting.

De gebouwen van de Kunstacademie in de Katelijnestraat worden 's avonds vaak gebruikt voor avondlessen. Dat was ook gisteravond het geval. Zo'n 120 mensen waren aanwezig, toen omstreeks 18.30 uur brand uitbrak in een berging. Michiel Van der Linden werkt op het secretariaat en was als eerste ter plaatse. "Eén van de cursisten zag rook opstijgen uit de berging en alarmeerde de verantwoordelijken. Samen met een leraar ging ik een kijkje nemen. Eenmaal we de deur openden, verspreidde zich een enorme rookwolk door het gebouw", getuigt Michiel. De man sloeg het glas van de brandmelder kapot en probeerde samen met een collega zelf de vlammen te lijf te gaan met een brandblusser. "Veel haalde dat echter niet uit. We moesten wachten op de brandweer om de brand onder controle te krijgen", zegt Van der Linden.





Evacuatie

Eenmaal ter plaatse besloten de hulpdiensten meteen om het gebouw te ontruimen. In de vleugel waar de brand uitbrak, waren een dertigtal cursisten aanwezig. "We hebben meteen beslist die mensen te evacueren. Dat is vlot verlopen", klinkt het bij de brandweer. De verantwoordelijken besloten uiteindelijk om ook de andere vleugels preventief te evacueren. Alles bij elkaar moesten 120 mensen het gebouw verlaten.





Eén persoon raakte bevangen door de rook en moest naar het ziekenhuis gebracht worden. Ondertussen sloot de politie de volledige Katelijnestraat af voor het verkeer. Tientallen nieuwsgierigen verzamelden zich rond het gebouw om te kijken wat er aan de hand was. De brandweerlui hadden in het gebouw de situatie snel onder controle. Toch werd snel duidelijk dat het vuur niet accidenteel ontstond. Volgens de eerste vaststellingen werd een hoopje kleren in brand gestoken. Wie achter de vermoedelijke brandstichting zit, was gisterenavond niet duidelijk.





Onderzoek

De politie van Brugge is een onderzoek gestart en verwittigde het parket. Zij zullen de zaak verder onderzoeken. Na een uurtje kon de perimeter rond de Kunstacademie opgeheven worden. De schade in de berging waar de brand ontstond, is aanzienlijk en er is ook rookschade in de trappenhal. Het snelle ingrijpen van de brandweer voorkwam erger. Alle lessen van gisterenavond werden opgeschort.