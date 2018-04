12 slimme camera's erbij op negen plaatsen: 'schild' compleet 18 april 2018

02u44 0 Brugge In Brugge komen er op negen extra locaties in totaal 12 ANPR-camera's met nummerplaatherkenning. Kostprijs: rond de 800.000 euro. Ondertussen blijkt uit politiecijfers dat de criminaliteit in en rond Brugge blijft dalen.

De politie en het stadsbestuur zaten al langer op dezelfde lijn wat extra slimme camera's betreft. Die komen er kort voor of na de zomer op negen plaatsen. Met de vier bestaande locaties moet het cameraschild rond Brugge zo compleet zijn. "Alles samen zullen er 16 camera's op de belangrijkste invalswegen staan", zegt korpschef Dirk Van Nuffel. Dat zal onder andere het geval zijn langs de Torhoutse en Gistelse Steenweg, Blankenbergse Steenweg en de Baron Ruzettelaan.





Openbare toiletten

Ondertussen blijkt uit cijfers die de politie bekendmaakte, dat de criminaliteit in en rond Brugge blijft dalen. Die trend is al merkbaar sinds 2011 en zette zich in 2017 verder. Ook de overlast is fiks afgenomen. Het aantal betrapte wildplassers, om een voorbeeld te geven, is vorig jaar bijna gehalveerd. "Hiervoor blijven we investeren in openbare toiletten. Binnenkort komen er op het vernieuwde 't Zand opnieuw enkele bij", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). Opmerkelijk bij de cijfers: het aantal (pogingen tot) woninginbraken daalde vorig jaar met twintig procent.





Volgens de de korpschef is dat mede het gevolg van de inbraakpreventie, al wijst hij er wel op de daling een nationale trend is. Verder spitst de politie zich bij drugs steeds meer toe op het vatten van de dealers en iets minder op de 'kleine gebruiker'. Ook is duidelijk dat de Brugse politie voorlopig geen gebruik zal maken van een lokfiets om het aantal fietsdiefstallen, dat in 2017 opnieuw daalde, tegen te gaan.





"Een van mijn grootste zorgen blijft evenwel de uitgaansoverlast", zegt Landuyt. "Ook daar zien we een dalende trend, maar naar mijn gevoel zou dat nog sneller moeten. Onze diensten zullen daar dus op blijven inzetten." (MMB)