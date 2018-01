112 bomen gered: "Ze horen hier thuis" DEPUTATIE VERNIETIGT KAPVERGUNNING KOOLKERKSE STEENWEG BART HUYSENTRUYT

02u38 0 Benny Proot Enkele buurtbewoners hebben zich verzet tegen het verdwijnen van de bomen. Brugge De 112 linden die al 70 jaar een vertrouwd gezicht zijn langs de Koolkerkse Steenweg, mogen voorlopig niet gekapt worden. De deputatie van de provincie heeft de kapvergunning, die de stad had afgeleverd, vernietigd. Een aantal buurtbewoners en de vzw Groen hadden zich verzet. "Die bomen horen hier thuis", vindt bewoner Jan Van Ganzenwinkel.

De kapvergunning voor 36 linden, die de stad Brugge heeft aangevraagd, is dus voorlopig geweigerd door de provincie. In totaal moeten eigenlijk alle112 linden, die de Koolkerkse Steenweg een uniek cachet geven, tegen de vlakte. De stad wilde nochtans de bomen kappen om de rioleringen en de wegenis vlot te kunnen vernieuwen.





"In eerste instantie zouden we er 36 moeten kappen", zegt schepen van Milieu Philip Pierins (sp.a).





"Voor de resterende 76 linden zouden we een kapvergunning aanvragen in 2019. Wij hebben de bewoners van de Koolkerkse Steenweg vooraf geraadpleegd. De meningen waren verdeeld. Heel veel bewoners wezen ons op de jaarlijks terugkerende last van vallende bladeren, op boomwortels die hier en daar de voetpaden oplichten, op bomen die de toegang tot hun oprit bemoeilijken. Een minderheid wilde de bomen behouden."





Benny Proot De 112 linden staan al tussen de 50 en 70 jaar in de Koolkerkse Steenweg.

Actiegroep

"Ze horen hier nu eenmaal thuis", reageert bewoner Jan Van Ganzenwinkel. "De bomen staan hier al tussen de vijftig en zeventig jaar. Ze zijn verbonden met de Koolkerkse Steenweg. Het zou doodzonde zijn om gezonde linden te kappen. Ze zorgen voor zuurstof." Onder impuls van bomenactivist Ivan De Clerck vormden de bewoners een actiegroep die ijverde voor het behoud van alle gezonde bomen in de Koolkerkse Steenweg. De Vzw Groen tekende bij de provincie beroep aan tegen de kapvergunning. "We zijn blij dat de provincie ons op zes argumenten is gevolgd om de bomen te behouden", zegt De Clerck. "Er zijn voldoende technieken om wegenwerken uit te voeren zonder daarbij bomen te kappen. Er zouden er na de wegenwerken slechts 45 nieuwe worden aangeplant. Dat konden we niet laten gebeuren." Van Ganzenwinkel knikt: "Deze bomen kunnen zeker nog 200 jaar mee."





Redden

Volgens schepen Pierins is het nog altijd mogelijk dat de bomen sneuvelen. "We gaan nu financieel en technisch uitzoeken hoe we de bomen kunnen redden. Maar als de wortels die nu al de voetpaden omhoog duwen in de weg liggen, dan kunnen we onmogelijk rioleringen vernieuwen. Deze hele situatie zorgt voor onnoemelijk veel vertraging voor deze noodzakelijke opknapwerken."