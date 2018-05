11 maanden cel voor transmigrant die combi kort en klein sloeg 17 mei 2018

02u41 0 Brugge Een 30-jarige Tunesiër heeft in de Brugse rechtbank 11 maanden cel gekregen, nadat hij vorig jaar een politiecombi kort en klein sloeg. Hij moet ook een geldboete van 800 euro betalen.

Ali G. werd op 8 november opgepakt toen hij de haven van Zeebrugge was binnengedrongen. Bij z'n overbrenging naar het politiebureau ging hij compleet over de rooie. "Deze man heeft de gewoonte om dingen te verbouwen, die niet verbouwd moeten worden", sprak procureur Frank Demeester.





Ook tijdens zijn verschijningen voor de raadkamer maakte G. amok.





"Hij was na zijn arrestatie compleet in shock", pleitte de advocate van de transmigrant. "Hij was zich niet bewust van wat hij deed. Na het uitzitten van z'n straf, is hij van plan om terug te keren naar zijn thuisland." (SDVO)