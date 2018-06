11 maanden cel gevraagd voor stenengooiende transmigrant 21 juni 2018

02u43 0 Brugge De 26-jarige Algerijn die drie maanden geleden een bewakingsagente bekogelde met stenen, riskeert 11 maanden cel.

De vrouw was op 27 maart aan het werk voor securitybedrijf G4S in de haven van Zeebrugge. Ze moest rond 7 uur tussenkomen voor vijf illegalen die zich in de buurt ophielden. Toen de mannen agressief werden kreeg ze hulp van twee havenarbeiders. De transmigranten bekogelden het drietal met stenen uit de spoorwegbedding. De securityagente werd één maal geraakt op haar hoofd en twee maal op haar rug. Gelukkig kwam ze er grotendeels met de schrik van af. Gisterenmorgen vroeg de Algerijn in de Brugse rechtbank de vrijspraak. Hij ontkende dat hij de stenen gooide. "Op Facebook circuleerden foto's van de stenengooiers en mijn cliënt was daar niet bij", sprak zijn advocaat. De bewakingsagente herkende de man op de zitting evenwel formeel. "Die op de foto waren zijn kompanen", stelde ze. De vrouw vraagt een symbolische schadevergoeding van 1 euro. De rechter doet op 12 juli uitspraak in de zaak.





(SDVO)