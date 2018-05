11 fietsen gestolen uit garageboxen 08 mei 2018

De politie van Brugge roept op om garageboxen goed af te sluiten, nadat de voorbije dagen bij 4 inbraken in totaal 11 fietsen werden gestolen uit garageboxen. In sommige gevallen ging het om dure, elektrische fietsen.





Dat was onder andere eind vorige week het geval langs de Diksmuidse Heerweg in Sint-Andries. Ook langs de Gistelse Steenweg en Fort Lapin braken dieven een garagebox open. Daarbij namen ze zelfs tot vier fietsen in één keer mee. Het lijkt er dus op dat de daders zich verplaatsen met een grote bestelwagen.





De politie onderzoekt of er een verband bestaat tussen de diefstallen, al is die kans wel reëel. In de tussentijd raadt de politie alle Bruggelingen aan om hun garagebox goed af te sluiten. (MMB)