101.000 bierviltjes in strijd tegen afval op strand 06 juli 2018

02u31 0 Brugge De provincie West-Vlaanderen verdeelt de komende weken 101.000 bierviltjes met cartoons onder de beachbars en surfclubs op het strand. De bedoeling is om bezoekers én uitbaters te sensibiliseren over afval op het strand.

Er zijn zes verschillende cartoons op de bierviltjes terug te vinden. Ze werden ontworpen door cartoonist Kim en hebben elk een specifieke boodschap voor de strandgangers en strandbaruitbaters: gebruik geen plastic rietjes, laat geen peuken achter in het zand, zamel afval in, gebruik glas met statiegeld in plaats van plastic flessen, voorkom dat meeuwen (gewild of ongewild) 'gevoederd' worden en gebruik herbruikbare materialen voor catering. De keuze voor bierviltjes komt er trouwens niet zomaar.





"Onderzoek toont aan dat 92 procent van de horecabezoekers een bierviltje langer dan 15 seconden bekijkt en dat 75 procent van de horecagasten langer dan 5 seconden met één of meerdere bierviltjes bezig is. Op die manier hopen we om veel strandbezoekers en strandbaruitbaters te bereiken", klinkt het bij de provincie. Daarnaast worden er dit jaar ook opnieuw 70.000 strandasbakjes verdeeld. De actie komt er in samenwerking met Westtoer en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). (MMB)