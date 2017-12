100 uur werkstraf voor vechtpartij op oudejaarsnacht 02u56 0

Drie jongemannen uit Brugge hebben 100 uur werkstraf gekregen voor een zware vechtpartij in het uitgaanscentrum op oudejaarsnacht. Ze moeten ook een boete van 800 euro betalen. "Ze hebben het jaar goed ingezet", sprak de procureur enkele weken geleden. "Toen iemand tegen de schouder van een van hen liep, ontspoorde de situatie compleet. Een meisje probeerde hen te bedaren, maar kreeg een vuistslag in haar gezicht. Een andere jongen kwam tussen, maar werd laf tegen de grond gewerkt. Daarna vonden de beklaagden het nodig om hem verder te schoppen." De jongen belandde door de klappen vier dagen in het ziekenhuis en was meer dan een maand arbeidsongeschikt. "Hij liep twee scheurtjes in zijn milt en een breuk in zijn oogkas op", vertelde zijn advocate. "Gelukkig hield hij er geen blijvende letsels aan over." De beklaagden betuigden op de zitting hun spijt. "Het mocht niet gebeuren", klonk het. (SDVO)