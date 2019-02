100 telefoontjes naar Meldpunt Eenzaamheid in 1 jaar tijd Bart Huysentruyt

26 februari 2019

09u17 0 Brugge Het Meldpunt voor Eenzaamheid, precies een jaar geleden opgestart in Brugge, heeft in die periode zo’n honderd telefoontjes gekregen.

Het Meldpunt kwam er nadat er op korte tijd vier Bruggelingen gestorven waren in eenzaamheid. Dat was in de zomer van 2017. Het waren ouderen wiens dood maar laat opgemerkt werd. Om die onbekende eenzamen beter in kaart te brengen, kwam er een actieplan ‘Vierkant tegen eenzaamheid’, waarbij het Meldpunt één van de belangrijkste initiatieven was. “Ik denk dat we van een succes kunnen spreken als er toch al zoveel Bruggelingen verdoken eenzaamheid hebben gemeld”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Sommige mensen verblijven in eenzaamheid, maar dat is niet geweten. Als we zo’n melding krijgen, dan luisteren we bij het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk, red.) of die persoon gekend is. Ook buren en familie worden geraadpleegd. Op een subtiele manier nemen we contact op met die mensen om drama’s in de toekomst te voorkomen. We gaan hier zeker mee door.”

Het Meldpunt tegen Eenzaamheid kan je bereiken op het nummer 050/44.80.00.