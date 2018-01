100 lopers kunnen zich voorbereiden op Dwars door Brugge 24 januari 2018

02u42 0 Brugge De stad Brugge en hogeschool Howest gaan honderd Bruggelingen begeleiden op de stadsloop Dwars door Brugge op zondag 13 mei. Dat gebeurt al enkele jaren, maar dit jaar zijn het aantal beschikbare plaatsen wel gevoelig verhoogd.

"De plaatsen waren telkens snel volzet, dus breiden we het aanbod uit", zegt schepen van Sport Dolores David (sp.a). "De studenten van Sport en Bewegen aan Howest zorgen voor de begeleiding van de lopers. Die betalen veertig euro en krijgen daarvoor een fitheidstest, trainingsschema op maat, begeleiding met groepstrainingen, verzekering én een ticket voor Dwars oor Brugge. Het aanbod richt zich zowel op deelnemers aan de 5 als 15 kilometer." Voorinschrijven is verplicht via https://vrijetijd.brugge.be/sport vanaf 25 januari. (BHT)