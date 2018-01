100 kinderen mogen Driekoningen vieren in Boudewijn Seapark 02u34 0 Foto Proot Twee kinderen openen hun geschenkje.

Op initiatief van Juan Rodriguez, voorzitter van de Spaanse Kamer van Koophandel, werd er zaterdag een driekoningenfeest georganiseerd in het Boudewijn Seapark in Brugge. Driekoningen, of Reyes Magos, is in Spanje en in de Spaanstalige landen wat bij ons het Sinterklaasfeest is. De kinderen krijgen geschenken die door de drie koningen worden gebracht. Meer dan honderd kinderen, waaronder veel Spaanstaligen, kwamen daarvoor speciaal naar Brugge. Ze komen uit gezinnen die het met heel wat minder moeten stellen. Ze kregen onder meer een middagmaal, een optreden van een zanggroep, gratis toegang tot Bobo's Indoorpark, de schaatspiste en het dolfinarium. (BHT)