100 jaar secundair: leerlingen stellen kunst tentoon Bart Huysentruyt

11 januari 2019

15u08 0 Brugge Ter gelegenheid van 100 jaar secundair onderwijs VTI Brugge organiseren enkele Brugse scholen Art EXPO² 2019.

Deze kunsthappening is een samenwerking tussen enkele Brugse scholen en de Brugge Foundation. Werken van leerlingen, personeelsleden, gepensioneerde personeelsleden, ouders en andere familieleden zijn er tentoongesteld. Ook toneel, gedichten en muziek komen dit jaar aan bod. De Sint-Godelieve Abdij in de Boeveriestraat is de unieke locatie. Het geklasseerd monument met eigen kunstschatten zorgt voor een unieke combinatie van oud en nieuw werk. De expo is nog tot en met zondag te bezoeken.