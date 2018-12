100 Bruggelingen zeggen ‘neen tegen racisme’ Bart Huysentruyt

23 december 2018

08u29 0 Brugge Met een korte actie op de Burg hebben zaterdag zo'n 100 Bruggelingen hun stem laten horen tegen racisme.

“De bedoeling is om op een waardige en serene manier onze solidariteit uit te drukken voor al wie lijdt en slachtoffer is van de groeiende polarisering in onze samenleving”, zegt Mikaël Janssens. “Het is geen toeval dat net in een periode van sociale onrust in heel veel Europese landen extreemrechts kiest om de vluchtelingen tot kop van jut te maken.” De stille wake is een initiatief van het Brugs Alternatief Forum en Hart tegen Hard. Er werden kaarsen aangestoken en spandoeken getoond.