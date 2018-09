10 populieren mogen niet gekapt worden 01 september 2018

Het protest van vzw Groen tegen de kap van tien populieren langs de Koestraat in Sint-Andries heeft resultaat gehaald. In april had het schepencollege van Brugge nochtans een kapvergunning verleend. De vzw trok naar de provincie om de vergunning aan te vechten. "Onze tegenargumenten waren zo sterk dat de kapvergunning nog voor de hoorzitting werd ingetrokken", zegt Ivan De Clerck. "De bomen waren zeker niet kaprijp. We zijn verheugd dat de provincie onze visie heeft gedeeld." (BHT)