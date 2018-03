10 maanden cel voor transmigrant die hoofdinspecteur aanviel met vork 09 maart 2018

Een 22-jarige Algerijn heeft in de Brugse rechtbank bij verstek 10 maanden cel en 800 euro boete gekregen voor weerspannigheid en het binnendringen van de haven in Zeebrugge. De man werd op 24 september vorig jaar opgemerkt in het havengebied door een bewakingsagent. Hij werd overgebracht naar het politiebureau, maar gedroeg zich daar bijzonder weerspannig. Een hoofdinspecteur van de scheepvaartpolitie en een Britse collega maanden hem aan om in de combi te blijven zitten, maar daar hield de transmigrant zich allerminst aan. Hij haalde een bestekvork boven en stortte zich op de twee agenten. Zij kwamen met de schrik vrij en konden de Algerijn uiteindelijk overmeesteren. (SDVO)