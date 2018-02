10 maanden cel voor prostituee die agente bijt 21 februari 2018

02u37 0

Een vrouw van Cubaanse origine heeft bij verstek 10 maanden cel gekregen voor weerspannigheid tegenover de politie. Imandro B.T. werkte tot 18 oktober 2016 als prostituee in de club L'excentrique langs de Maalse Steenweg in Sint-Kruis. Die dag werd de vrouw ontslagen, waarop haar stoppen compleet doorsloegen. "Ze weigerde het pand te verlaten, waardoor de politie ter plaatse werd geroepen", sprak de procureur. "De beklaagde weigerde elke medewerking en begon om zich heen te slaan toen de inspecteurs haar bij de schouder grepen. Bij het boeien bleef ze zich verzetten en beet ze zelfs in de arm van een agente. Onderweg naar het bureau kreeg ze nog een trap tegen haar knie." De agente was na de feiten 12 dagen arbeidsongeschikt en kreeg 300 euro toegekend. (SDVO)