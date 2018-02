10.000 euro aan werkmateriaal gestolen uit bestelwagens 09 februari 2018

Dieven zijn er woensdagnacht vandoor gegaan met ruim 10.000 euro aan werkmateriaal uit twee bestelwagens.

In de Markiesstraat in Sint-Kruis verdwenen twee boormachines, een speciaal meettoestel en een ladder uit een bestelwagen.





De daders braken het slot van het voertuig open en lieten een wanorde achter. De eigenaar merkte de diefstal gisterochtend op en alarmeerde de politie. De buit - stuk voor stuk gespecialiseerd materiaal - loopt op tot 9.000 euro.





De daders sloegen dezelfde nacht nog eens toe in de Joseph Wautersstraat in Sint-Andries. Schade aan het voertuig was er niet. "Ik heb geen flauw idee hoe ze binnen zijn geraakt", zucht Alain De Laere. "Ze namen vijf koffers werkmateriaal mee. Alles samen goed voor zo'n 1.500 euro. De politie vond in de loop van de dag de lege koffers terug. Het materiaal blijft spoorloos." De diefstal van duur werkmateriaal is al geruime tijd een plaag in de hele regio en bij uitbreiding Vlaanderen. De Brugse politie onderzoekt de zaak. Het staat quasi vast dat het om dezelfde daders gaat. (MMB)