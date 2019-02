1 op de 4 West-Vlamingen met fiets naar het werk Bart Huysentruyt

07 februari 2019

17u01 0 Brugge Zowat één West-Vlaming op vier gebruikt regelmatig de fiets om van thuis naar het werk te rijden. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstenverlener Acerta.

De populariteit van de fiets zet zich zo verder door. In West-Vlaanderen gaat het om 25,2 procent van de mensen die de fiets regelmatig gebruikt voor een rit naar het werk. Al valt vooral op dat de vervoersmogelijkheden meer dan ooit gecombineerd worden. 9,2 procent van de West-Vlaamse werknemers combineert auto en fiets. De auto is en blijft het populairste vervoermiddel: 77,8 procent rijdt regelmatig met de wagen naar het werk. 16,5 procent van de West-Vlaamse bedienden krijgt een bedrijfswagen ter beschikking. Daarmee zit West-Vlaanderen onder het nationale gemiddelde van 19,6 procent. Maar anders dan een stagnering op nationaal vlak, stijgt het aandeel bedrijfswagens in West-Vlaanderen in 2018 licht. Het openbaar vervoer is in onze provincie veel minder populair: slechts 4,5 procent maakt er gebruik van, al gaat dat percentage wel omhoog. De gemiddelde afstand tussen woonplaats en job is in West-Vlaanderen zo'n 18 kilometer.