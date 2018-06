1 leerling op 6 niet geslaagd voor groot fietsexamen 06 juni 2018

02u40 0 Brugge De 160 leerlingen die voor het eerst deelnamen aan een groot fietsexamen, hebben nog de meeste problemen met het uitwijken voor hindernissen en de arm uitsteken om de richting aan te geven. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de test. 25 leerlingen, 15 procent, zijn niet geslaagd.

Het grote fietsexamen vond plaats op 17 en 18 mei. Jongeren van het zesde leerjaar legden daarbij een parcours af in Assebroek. Ook 25 kinderen van het buitengewoon onderwijs kregen enkele uitdagingen voorgeschoteld. Dat ging over links en rechts afslaan, voorrang geven, maar ook reageren op bevelen van een agent.





"Het is voor het eerst dat we zo'n examen hebben georganiseerd", zeggen schepen van Sport Dolores David en schepen van Onderwijs Pablo Annys (beiden sp.a). "Het is positief dat 85 procent van de leerlingen is geslaagd voor de zes basisvaardigheden. Al hebben de leerkrachten vaak toch nog wat opmerkingen genoteerd om hun behendigheid nog wat aan te scherpen. Alle leerlingen kregen een fietsdiploma mee naar huis."





Toch diploma

Voor de 15 procent van de kinderen die niet slaagde voor het examen, is er ook een diploma. "Maar dan wordt er aangeraden om verder te oefenen. Voor hun ouders is dat een signaal dat hun kind eigenlijk niet klaar is om in het drukke verkeer te fietsen. Hopelijk krijgen ze in de vakantie dan wat tijd om dat aan te scherpen", stellen schepenen Dolores David en Pablo Annys. (BHT)