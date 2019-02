1 jaar cel voor poging tot diefstal van trolley met 70.000 euro juwelen Bart Boterman

14 februari 2019

14u22 0 Brugge Een Colombiaan heeft een jaar effectieve celstraf gekregen voor een poging diefstal van een trolley met juwelen ter waarde van 70.000 euro in het Brugse. Hij was vergezeld van zes kompanen, die samen op uiterst uitgekiende wijze te werk gingen.

De professionele en sterk georganiseerde bende van Colombianen probeerde toe te slaan op 29 augustus 2017. Ze volgden de groothandelaar in juwelen toen die in het centrum van Brugge net een bezoek had gebracht aan een juwelier. Hij sleepte daarbij een trolley voort waarin de juwelen staken die hij net had gepresenteerd, ter waarde van 70.000 euro. Vanaf dat moment werd de man ongemerkt gevolgd door zeven Colombianen. Die wisselden voortdurend van positie waarbij ze via oortjes en hun smartphones de ganse tijd met elkaar in verbinding stonden. Zo gaven ze elkaar opdrachten door en schaduwden ze de juwelier de hele tijd.

Toen die aankwam bij zijn wagen in de Zuidzandstraat, gingen ze over tot actie. Een van de mannen sprak de groothandelaar aan en stelde een onopvallende vraag. Een ander stak tegelijkertijd een van de banden van de wagen plat. Wellicht was het de bedoeling dat de man dan terug uit zou stappen om zijn banden te controleren, waarna nog een ander teamlid de trolley uit de wagen kon graaien. De truc mislukte echter doordat een alerte wandelaar gezien had hoe de band werd lek gestoken en hij het potentieel slachtoffer verwittigde. De Colombianen namen daarop de vlucht.

Uit camerabeelden en via telefonieonderzoek kon het traject en de gesprekken van de Colombianen getraceerd worden. Zo werden enkele mogelijke namen achterhaald door de speurders. Een van de mannen, Cristian G., werd later gearresteerd na de diefstal van een laptop van 3.500 euro in de Fnac in Antwerpen. De man is echter intussen alweer op vrije voeten door een beslissing van de raadkamer, na een maandenlange voorhechtenis. Het opsporingsonderzoek naar de anderen leverde nog weinig op. De rechter veroordeelde de enige beklaagde bij verstek tot 1 jaar cel en 800 euro boete. Pas als de man aangetroffen wordt treedt het vonnis in werking en kan hij opgesloten worden in de gevangenis. De andere betrokkenen kunnen evenzeer nog voor de rechter komen indien ze worden gepakt.