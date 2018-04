1,5 miljoen euro voor restauratie Grootseminarie 05 april 2018

De Vlaamse overheid trekt meer dan 1,5 miljoen euro uit voor de restauratie van het Grootseminarie aan de Potterierei in Brugge. Het ommuurde complex is een van de topstukken van het Brugse erfgoed uit de zeventiende en achttiende eeuw. Met het geld wordt straks een gedeelte van de gevels van het Groot en Klein Pand van het Grootseminarie gerestaureerd. Het onderhoud en de restauratie van dit grote complex zijn gespreid over meerdere jaren. Zo is het dak al aangepakt. Na de restauratie blijft het Grootseminarie een diocesaan huis voor de opleiding en permanente vorming van diocesane priesters, permanente diakens en parochie-assistenten. Daarnaast fungeert het als centrum voor christelijk vormingswerk op vlak van theologie, spiritualiteit en pastorale werking. (BHT)