1.300 km gefietst voor Artsen Zonder Grenzen AMATEUR-RENNERS BEDWINGEN STELVIO EN RAKEN IN ACHT DAGEN THUIS BART HUYSENTRUYT

21 augustus 2018

02u29 0 Brugge Brugse fietsers en hun begeleiders hebben een 1.300 kilometer lange tocht voor het goede doel, van aan de voet van de Stelvio in Italië tot in de binnenstad, tot een goed einde gebracht. Ze fietsten zo meer dan 20.000 euro bijeen voor Artsen Zonder Grenzen.

De groep amateur-wielrenners kwam zondagnamiddag aan op het domein van brouwerij De Halve Maan in Brugge. En Bloc, dat zijn Bart Moutton, Maarten Dekoninck, Steven Willems, Bram Lybaert, Stijn Parmentier, Sam Vandeghinste en Dries Plaetevoet. Die zeven fietsers - Jeroen Beyens kwam als achtste lid op de laatste dag aansluiten - waren acht dagen daarvoor gestart in Italië en legden 1.300 kilometer af om terug thuis te geraken. Verzorgers en begeleiders stonden in voor de praktische kant van de reis. "We hebben een jaar lang getraind om deze uitdaging tot een goed einde te brengen", zegt Stijn Parmentier. "Toch zijn we niet aan ons proefstuk toe. In 2015 deden we precies hetzelfde, maar we voelden ons moreel verplicht om drie jaar later opnieuw op pad te gaan. Het goede doel, Artsen Zonder Grenzen, inspireert ons om een duit in het zakje te doen."





Voorafgaand hadden de fietsers van En Bloc al geld ingezameld met een barbecue, quizavond en lezing. Er werd ook wijn verkocht. Met de sponsoring voor de fietstocht erbij goed voor meer dan 20.000 euro.





Thomas De Gendt

"De meesten van ons kennen elkaar nog van bij de KSA in Christus-Koning", zegt Dries Plaetevoet. "Verder bestaat de groep uit een aantal aangetrouwde familieleden en leden van de KSA Kemmel in Ieper."





De eerste etappes verliepen in de bergen in Italië. Al van bij de start werd er geklommen op de legendarische en ruim 2.700 meter hoge Stelvio. Op die berg won onze landgenoot Thomas De Gendt enkele jaren geleden nog een etappe in de Ronde van Italië.





Stormachtig

"De eerste twee dagen hebben we enorm afgezien. Niet alleen door de hoogtemeters, maar vooral door het slechte weer. Als je aan 60 kilometer per uur moet afdalen in stormachtige omstandigheden, dan is het normaal dat enkele renners even afstappen. Het was op bepaalde plaatsen echt spekglad."





Na de hachelijke start verliep de tocht, die voor de fietsers ook in het teken stond van de frontlijn van WO I, voortvarend. De zeven doorkruisten Zwitserland, Duitsland en Frankrijk om uiteindelijk in Brugge te belanden.





"Zondagvoormiddag zaten we nog in Noord-Frankrijk", zegt begeleider David Hollevoet. "Uiteindelijk ging het snel tot in Brugge. We legden dagelijks meer dan 150 kilometer af." Het ingezamelde bedrag is intussen overhandigd aan Philippe Matthys van Artsen Zonder Grenzen.