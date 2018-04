1.000 paar gloednieuwe 'Jezus-sandalen' HEILIG BLOEDPROCESSIE INVESTEERT 33.000 EURO IN LEREN SCHOEISEL BART HUYSENTRUYT

24 april 2018

02u33 0 Brugge Bijna alle figuranten in de Heilig Bloedprocessie lopen op donderdag 10 mei op nieuwe sandalen. De organisatie vond een Nederlands bedrijf dat bereid was om 1.000 paar nieuwe, leren sandalen te maken. "Het bedrijf noemt ze zelf 'Jezus-sandalen'. Goed dat ze er zijn, de oude waren tot honderd jaar oud."

De bonkige Brugse kasseien hebben hun tol geëist voor het schoeisel dat de 1.700 figuranten jaarlijks aantrekken. "Een groot deel van die figuranten stapt in de Bijbelse taferelen mee met sandalen", zegt coördinator Mathieu Clarysse. "Maar sommige van die schoenen waren al tientallen jaren oud, sommige zelfs honderd jaar. Ze waren tot op de draad versleten." De vzw, die de processie organiseert, zocht en vond uiteindelijk één bedrijf bereid om 1.000 paar nieuwe sandalen te maken. Prijskaartje: 33.000 euro, ofwel 33 euro per paar. "Deze soort vind je nergens meer in winkelrekken. Het bedrijf noemt ze zelf Jezus-sandalen", zegt coördinator Mathieu Clarysse. Er is nieuw schoeisel in splinternieuw leer voor maatjes 26 tot 49. De mannen met de grootste voeten lopen mee bij de herders of in het Romeins peloton.





Vlaggen

Wat ook erg zal opvallen, zijn de twintig feestelijke vlaggen die sinds gisteren de hoofdstraten van de stad kleuren. Het thema van de nieuwe vlaggen is het lijdensverhaal van Jezus. Ze hangen traditiegetrouw twee weken voor Brugges schoonste dag uit en blijven nadien nog een weekje hangen. Nog nieuw zijn de kostuums van het Getuigeniskoor. 51 figuranten krijgen een zwart gewaad met rood en wit, met een afbeelding van een pelikaan die verwijst naar het Heilig Bloed. Tot slot zitten ook de vendeliers, die de processie afsluiten, in het nieuw. Alles samen zijn de 'renovaties' goed voor een kostprijs van 68.500 euro.





Oud parcours

De Heilig Bloedprocessie vindt plaats op donderdag 10 mei en volgt opnieuw een aangepast parcours. Dit keer vindt de start plaats op de Dijver, omdat de Oude Burg vorig jaar niet ideaal bleek. De puzzel zou dit jaar beter in elkaar moeten passen. "We trekken ook over 't Zand", zegt William de Groote, voorzitter van de Confrérie van het Heilig Bloed. "We volgen de nieuwe weg richting Hauwerstraat en Beursplein om zo terug richting Smedenstraat te wandelen. Dat is een terugkeer naar het oude parcours en daar zullen veel handelaars in de Smedenstraat blij om zijn." Eindigen doet de processie dit keer op de Markt.





Het centrale zenuwcentrum zijn de Stadshallen, waar de meeste repetities plaatsvinden. Sinds vorige week zijn die gestart. Tot een paar dagen voor de Heilig Bloedprocessie wordt het nog flink oefenen.